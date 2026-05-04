В Херсоне не будут ходить троллейбусы – что произошло
В Херсоне временно приостановили работу троллейбусов примерно на неделю – до 10 мая
Об этом сообщил руководитель Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.
По его словам, решение было принято из-за ухудшения ситуации безопасности в районе дислокации подвижного состава электротранспорта. В этой связи троллейбусные перевозки в городе временно остановлены.
Возобновление работы электротранспорта ожидается после стабилизации ситуации.
Напомним, ночью 4 мая, около 01:30, российские военные нанесли удары по жилым кварталам Корабельного района Херсона. В результате обстрела пострадали два человека.
