Один из пяти пострадавших в результате ракетного удара по Николаеву утром 3 мая остается в тяжелом состоянии

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

В результате атаки пострадали трое мужчин 63, 65 и 71 год и две женщины 46 и 55 лет – всех их госпитализировали. Сейчас один из мужчин находится в тяжелом, но стабильном состоянии, четверо других – в состоянии средней тяжести.

Глава ОВА отметил, что из-за удара баллистическими ракетами, вероятно, типа "Искандер-М", в городе повреждены 17 частных домов, автомобили и складское здание предприятия.

Напомним, ночью 3 мая российские войска атаковали Николаевскую область беспилотниками Shahed. Под ударом в очередной раз оказалась энергетическая инфраструктура. В результате утреннего ракетного удара по Николаеву пострадали пять человек, зафиксированы масштабные разрушения.