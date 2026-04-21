Фото: полиция

Полицейские сообщили о подозрении жителю Одесского района, совершившему ДТП в селе Иличанка Одесского района. Авария произошла на днях поздно вечером

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля Chevrolet врезался в Audi, остановившуюся впереди на красный сигнал светофора перед пешеходным переходом.

В результате столкновения пострадали три человека: 39-летняя водитель Audi, ее 13-летний пассажир и 29-летняя пассажирка Chevrolet. Всех троих госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Правоохранители задержали виновника ДТП. Проверка показала, что содержание алкоголя в организме 33-летнего водителя превышало норму почти в пять раз.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до трех лет заключения с лишением права водить автомобиль сроком до пяти лет.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста.

Назначен ряд экспертиз. Следствие продолжается.

