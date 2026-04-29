В Одесской области на трассе Lexus вылетел в кювет: травмированный пассажир
ДТП произошло утром 28 апреля на трассе сообщением Одесса – Рени, недалеко от села Байрамча в Белгород-Днестровском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Одесситка за рулем кроссовера Lexus не справилась с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет.
В результате ДТП пострадал 51-летний муж водителя. Его госпитализировали с травмами разной степени тяжести.
Самая 46-летняя женщина не пострадала. Проверка на алкотестере подтвердила, что она была трезвой.
По данному факту открыто производство. Назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия.
Напомним, 26 апреля примерно в 23:20 на Николаевщине легковушка вылетела в кювет и перевернулась. Водитель погиб, трое пассажиров травмированы.
28 апреля 2026
