На Киевщине авто сбило электросамокат с детьми: погиб 10-летний мальчик

В Фастовском районе Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб ребенок, еще один мальчик получил травмы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 3 мая в 18:11 по улице Чумацкой в селе Гатное.

По предварительным данным полиции, 37-летний водитель автомобиля Peugeot, двигаясь по главной дороге, на перекрестке с улицей Розовой столкнулся с электросамокатом, на котором находились двое малолетних.

В результате столкновения 10-летний мальчик погиб на месте происшествия. Его 8-летний пассажир получил многочисленные травмы – ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.

Следователи полиции Киевской области расследуют обстоятельства аварии. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

