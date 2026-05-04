На Одещині заборонили рух польовими дорогами біля держкордону

На Одещині запроваджено заборону на рух транспортних засобів польовими дорогами, що ведуть до державного кордону

Про це із посиланням на 25 прикордонний загін ДПСУ повідомили на сторінці Бессарабської селищної ради, передає RegioNews.

Водночас обмеження не поширюються на сільськогосподарську техніку, яка залучена до польових робіт.

Як повідомили у ДПСУ, таке рішення ухвалили після аналізу оперативної обстановки. За даними прикордонників, польові шляхи активно використовувалися порушниками державного кордону та їхніми пособниками.

Обмеження діють відповідно до Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1147.

Нагадаємо, правоохоронці ліквідували канал втечі для військовослужбовців, які самовільно залишили свої частини. Організатором виявився житель Запоріжжя, який залучив до схеми посадовця однієї з військових частин.