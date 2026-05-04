04 мая 2026, 09:03

В Киеве мужчина распилил газовый баллончик и ограбил прохожего

Фото: Национальная полиция
В Киеве будут судить мужчину за разбойное нападение на 23-летнего местного жителя, во время которого он применил газовый баллончик и завладел деньгами

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленник подошел к прохожему с просьбой дать папиросу, после чего внезапно распил ему в лицо газовый баллончик. Далее он оттащил пострадавшего за здание магазина и, угрожая повторным применением спецсредства, потребовал деньги.

В результате нападающий забрал из кармана мужчину 3000 гривен и скрылся с места происшествия.

Правоохранители установили и задержали подозреваемого – 36-летнего местного жителя, ранее судимого за наркопреступления. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Хмельницком мужчина напал и ограбил мать погибшего защитника. Обвинительный акт уже направлен в суд. В случае доказательства вины обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

