В Киеве мужчина распилил газовый баллончик и ограбил прохожего

В Киеве будут судить мужчину за разбойное нападение на 23-летнего местного жителя, во время которого он применил газовый баллончик и завладел деньгами

Об этом сообщила столичная полиция.

Отмечается, что злоумышленник подошел к прохожему с просьбой дать папиросу, после чего внезапно распил ему в лицо газовый баллончик. Далее он оттащил пострадавшего за здание магазина и, угрожая повторным применением спецсредства, потребовал деньги.

В результате нападающий забрал из кармана мужчину 3000 гривен и скрылся с места происшествия.

Правоохранители установили и задержали подозреваемого – 36-летнего местного жителя, ранее судимого за наркопреступления. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

