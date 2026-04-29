На Днепропетровщине из-за атак РФ погибли два человека

Фото: Днепропетровская ОВА

В Днепропетровской области 29 апреля в результате российских атак погибли два человека, еще один получил ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

Ганжа сообщил, что россияне почти в 90 раз атаковали пять районов области с применением беспилотников, ракеты и артиллерии.

В Днепре повреждено предприятие.

В Любимовской общине Днепровского района повреждены дачные дома и автомобили. Погибла женщина. В тяжелом состоянии в больницу доставили 72-летнего мужчину.

В Никопольском районе россияне били по райцентру, Марганецкому, Мировскому, Красногригоревскому и Покровскому общинам.

Повреждены предприятия, админздания, больница, лицей, колледж, почтовое отделение, магазин, многоквартирные, частные дома и автомобили. Один человек погиб.

В Синельниковском районе враг атаковал Покровскую и Николаевскую общины. Повреждены предприятие и инфраструктура.

В Криворожском районе россияне атаковали Зеленодольскую и Грушевскую общины. Повреждены инфраструктура и частный дом.

Также россияне атаковали Каменское.

Напомним, что российские кафиры 29 апреля атаковали Николаев дронами, обесточен один из районов города.