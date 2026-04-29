Ночная атака на больницу в Одесской области: приемное отделение разрушено, повреждены еще три
В ночь на 29 апреля российские войска совершили массированную атаку на юг Одесской области. В результате обстрела значительных разрушений потерпела районная больница в Измаиле
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.
Прямым попаданием ударного БПЛА полностью уничтожено приемное отделение, возник пожар. Также серьезно повреждены терапевтическое, кардиологическое и хирургическое отделение, кабинеты рентген, УЗИ и другие.
К счастью, пострадавших в больнице нет. В момент атаки медицинский персонал и пациенты находились в укрытии. Больных уже эвакуировали в другое медучреждение.
Из-за вражеской атаки пострадали двое жителей в частном секторе: 47-летний мужчина и 56-летняя женщина. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с многочисленными осколочными ранениями.
В жилом секторе зафиксированы многочисленные пожары и разрушения:
- горели частные дома, гараж и хозяйственная постройка;
- в многоэтажном доме выбиты окна и поврежден фасад;
- поврежден грузовой автомобиль.
Кроме того, на территории Дунайского биосферного заповедника из-за падения обломков загорелся камыш.
На местах попадания работали 49 спасателей и представители Нацгвардии.
