В ночь на 29 апреля российские войска совершили массированную атаку на юг Одесской области. В результате обстрела значительных разрушений потерпела районная больница в Измаиле

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

Прямым попаданием ударного БПЛА полностью уничтожено приемное отделение, возник пожар. Также серьезно повреждены терапевтическое, кардиологическое и хирургическое отделение, кабинеты рентген, УЗИ и другие.

К счастью, пострадавших в больнице нет. В момент атаки медицинский персонал и пациенты находились в укрытии. Больных уже эвакуировали в другое медучреждение.

Из-за вражеской атаки пострадали двое жителей в частном секторе: 47-летний мужчина и 56-летняя женщина. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с многочисленными осколочными ранениями.

В жилом секторе зафиксированы многочисленные пожары и разрушения:

горели частные дома, гараж и хозяйственная постройка;

в многоэтажном доме выбиты окна и поврежден фасад;

поврежден грузовой автомобиль.

Кроме того, на территории Дунайского биосферного заповедника из-за падения обломков загорелся камыш.

На местах попадания работали 49 спасателей и представители Нацгвардии.

