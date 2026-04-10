10 апреля 2026, 15:27

В Одессе сорвали покушение на офицера ВМС ВСУ: задержан иностранный киллер

10 апреля 2026, 15:27
Фото: СБУ
В Одессе "на горячем" задержали российского агента, который готовил ликвидацию высокопоставленного офицера Военно-Морских Сил ВСУ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что киллер с пистолетом и двумя снаряженными магазинами занял позицию вблизи отъезда из жилого комплекса, где проживает украинский военный.

Злоумышленник, имитируя ремонт велосипеда и находясь в балаклаве, ожидал автомобиль офицера.

Когда автомобиль приблизился к выезду, агент бросил велосипед под колеса и пытался открыть огонь по водителю.

В этот момент его задержали оперативная группа контрразведки и спецназначения ЦСО "А" СБУ, которые, по данным ведомства, заранее документировали его действия.

По материалам следствия, исполнителем оказался 37-летний житель одной из балканских стран, завербованный российскими спецслужбами.

В феврале 2026 года он прибыл в Украину под видом туриста, а затем уехал в Одессу для выполнения задания. По прибытии в город агент получил координаты схрона с пистолетом с глушителем и патронами.

Далее он отслеживал маршруты передвижения потенциальной жертвы и согласовал место покушения с куратором. Для конспирации мужчина постоянно менял места проживания в арендованных квартирах и гостиницах.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 УК Украины (окончено покушение на совершение террористического акта).

Фигурант находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве агент РФ готовил покушение на одного из руководителей Федерации работодателей Украины. Осенью прошлого года его завербовал сотрудник российской спецслужбы. СБУ уже установили личность куратора.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
