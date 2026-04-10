В Одессе сорвали покушение на офицера ВМС ВСУ: задержан иностранный киллер

Фото: СБУ

В Одессе "на горячем" задержали российского агента, который готовил ликвидацию высокопоставленного офицера Военно-Морских Сил ВСУ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что киллер с пистолетом и двумя снаряженными магазинами занял позицию вблизи отъезда из жилого комплекса, где проживает украинский военный.

Злоумышленник, имитируя ремонт велосипеда и находясь в балаклаве, ожидал автомобиль офицера.

Когда автомобиль приблизился к выезду, агент бросил велосипед под колеса и пытался открыть огонь по водителю.

В этот момент его задержали оперативная группа контрразведки и спецназначения ЦСО "А" СБУ, которые, по данным ведомства, заранее документировали его действия.

По материалам следствия, исполнителем оказался 37-летний житель одной из балканских стран, завербованный российскими спецслужбами.

В феврале 2026 года он прибыл в Украину под видом туриста, а затем уехал в Одессу для выполнения задания. По прибытии в город агент получил координаты схрона с пистолетом с глушителем и патронами.

Далее он отслеживал маршруты передвижения потенциальной жертвы и согласовал место покушения с куратором. Для конспирации мужчина постоянно менял места проживания в арендованных квартирах и гостиницах.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 УК Украины (окончено покушение на совершение террористического акта).

Фигурант находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

