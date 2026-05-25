Лидера ОУН Андрея Мельника и его жену перезахоронили в Киеве

В Украине перезахоронили лидера ОУН и его жену. На церемонии присутствовали Владимир Зеленский, Кирилл Буданов и другие власти

Об этом сообщил президент Украины.

Владимир Зеленский рассказал, что второго председателя ОУН, полковника Андрея Мельника и его жену Софию привезли в Киев через Закарпатье. Президент поблагодарил всех, кто старается, чтобы украинская национальная память оставалась в живых.

"Я благодарен каждому и каждому, кто работал, чтобы такое возвращение украинских величественных фигур происходило и чтобы Украинский народ получил свой пантеон героев. Слава каждому украинскому герою! Слава всем нашим украинским воинам! Слава нашему", - написал президент.

Ранее глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов провел совещание, посвященное созданию Пантеона выдающихся украинцев.

Напомним, 10 сентября 2025 года на Национальном военном мемориальном кладбище (НВМК) под Киевом состоялось первое захоронение опознанного защитника Украины. Им стал главный сержант Виктор Климчук.