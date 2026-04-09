На Харьковщине мужчина "сливал" россиянам позиции ВСУ в Изюме

Судили мужчину, корректировавшего вражеский огонь по Силам обороны на Изюмском направлении. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, россияне завербовали местного разнорабочего. Он сам вышел на администратора Telegram-каналов, созданный российскими спецслужбами для сбора данных о дислокации украинских войск. Известно, что мужчина обходил местность и обозначал на гугл-картах геолокации сосредоточение личного состава и техники сил обороны.

Предатель также "отчитывался" россиянам об объектах, которые, по его мнению, могли использовать украинские военные. Теперь суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ задержала агентку ФСБ, готовившую теракты против военных в Хмельницком. Фигурантка отслеживала места парковки автомобилей Сил обороны, чтобы потом их взорвать.