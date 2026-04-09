10:26  09 апреля
В Карпатах на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -10°
08:30  09 апреля
На Черниговщине обезвредили боевую часть вражеского беспилотника
08:21  09 апреля
В Киеве водитель под наркотиками выехала на встречную – травмирован пассажир
09 апреля 2026, 10:35

На Харьковщине мужчина "сливал" россиянам позиции ВСУ в Изюме

Фото: СБУ
Судили мужчину, корректировавшего вражеский огонь по Силам обороны на Изюмском направлении. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, россияне завербовали местного разнорабочего. Он сам вышел на администратора Telegram-каналов, созданный российскими спецслужбами для сбора данных о дислокации украинских войск. Известно, что мужчина обходил местность и обозначал на гугл-картах геолокации сосредоточение личного состава и техники сил обороны.

Предатель также "отчитывался" россиянам об объектах, которые, по его мнению, могли использовать украинские военные. Теперь суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ задержала агентку ФСБ, готовившую теракты против военных в Хмельницком. Фигурантка отслеживала места парковки автомобилей Сил обороны, чтобы потом их взорвать.

В Киеве агент РФ готовил покушение на одного из руководителей Федерации работодателей Украины
08 апреля 2026, 16:15
Хотел помочь маме: в Харьковской области судили мужчину, который работал на оккупантов
08 апреля 2026, 10:35
СБУ задержала супругов, готовивших теракт в центре Харькова
08 апреля 2026, 10:14
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Российский дрон ударил по АЗС в Сумской области: пострадали два человека
09 апреля 2026, 11:14
Пасха под ограничениями: где в Украине смягчат комендантский час
09 апреля 2026, 10:57
На Буковине будут судить экс-налоговика, который "списал" знакомым 1,5 млн грн налогов
09 апреля 2026, 10:48
В Херсоне мужчина подорвался на российской мине
09 апреля 2026, 10:27
В Карпатах на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -10°
09 апреля 2026, 10:26
В Харьковской области 19-летнего юношу задержали за изнасилование 13-летней девочки
09 апреля 2026, 10:12
Атаки БпЛА на Черниговщину: поврежденные дом и спортплощадка
09 апреля 2026, 09:57
На Закарпатье избили ветерана войны: правоохранители ищут нападающих
09 апреля 2026, 09:43
Россияне ударили по Павлограду: повреждено предприятие
09 апреля 2026, 09:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Владимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Константин Матвиенко
Все блоги »