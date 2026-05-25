Россияне нанесли авиаудар по Краматорску, есть раненые и разрушения

Фото: ГСЧС

Российские оккупанты 25 мая нанесли удар по Краматорску. В результате авиаудара пострадали по меньшей мере 10 мирных жителей

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Российские войска нанесли удар по центру города. Из-за обстрелов повреждена жилая застройка.

На месте происшествия спасатели ликвидировали очаги возгорания. Горели автомобили и квартиры в многоэтажном жилом доме.

Кроме того, в одной из квартир из-за деформации двери жильцы не могли самостоятельно выбраться наружу. Чрезвычайники помогли людям эвакуироваться.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что российские окупанты в течение 25 мая атаковали город Херсон и населенные пункты области с помощью ствольной артиллерии, минометов и дронов.