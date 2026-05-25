25 мая 2026, 20:14

Массированная атака на Днепропетровщину: 24 раненых и десятка разрушенных объектов

Фото: Днепропетровская ОВА
В Днепропетровской области враг нанес более 30 ударов по пяти районам области, используя артиллерию, беспилотники и ракеты

Об этом сообщает Днепропетровская ОВА, передает RegioNews .

В Павлограде повреждены админздания, автомобили, многоэтажка. Ранения получили 12 человек. Четверо из них госпитализированы. Трое – в тяжелом состоянии.

В Днепре разбиты окна в школе, колледже и домах. Поврежденные автомобили. Пострадали 4 человека.

На Никопольщине под ударом были Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская, Мировская и Покровская общины. Изуродованные инфраструктура, многоквартирные и частные дома, рынок, автомобили. Ранены 5 человек – три женщины и двое мужчин. Все будут лечиться амбулаторно.

В Славянском обществе на Синельниковщине пострадал 73-летний мужчина.

Был противник и по Зеленодольской общине Криворожья. Изуродованные солнечные панели и автомобиль. Ранения получили 37-летний мужчина и 7-летний мальчик.

Напомним, что российские окупанты в течение 25 мая атаковали город Херсон и населенные пункты области с помощью ствольной артиллерии, минометов и дронов.

