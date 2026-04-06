К 15 годам тюрьмы приговорили агента РФ, готовившего теракт в Киевской области

По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил российский агент, пытавшийся пустить под откос грузовой поезд Укрзализныци в Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Правоохранители разоблачили злоумышленника в мае 2025 года в Киевской области, когда он пытался пустить под откос грузовой поезд. Для совершения диверсии агент изготовил самодельные устройства, которые должны повлечь за собой схождение с пути подвижного состава поезда.

"Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленника и задержали его по месту работы в столичном регионе Украины. Задачу врага выполнял завербованный российским ГРУ житель Черниговщины, который работал мастером по ремонту и обслуживанию лифтов в Киеве", – говорится в сообщении.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Напомним, в начале апреля СБУ задержала агентку ФСБ, которая шпионила за военными эшелонами в Киевской и Харьковской областях. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.