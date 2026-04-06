06 апреля 2026, 16:39

К 15 годам тюрьмы приговорили агента РФ, готовившего теракт в Киевской области

иллюстративное фото: из открытых источников
По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил российский агент, пытавшийся пустить под откос грузовой поезд Укрзализныци в Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Правоохранители разоблачили злоумышленника в мае 2025 года в Киевской области, когда он пытался пустить под откос грузовой поезд. Для совершения диверсии агент изготовил самодельные устройства, которые должны повлечь за собой схождение с пути подвижного состава поезда.

"Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленника и задержали его по месту работы в столичном регионе Украины. Задачу врага выполнял завербованный российским ГРУ житель Черниговщины, который работал мастером по ремонту и обслуживанию лифтов в Киеве", – говорится в сообщении.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Напомним, в начале апреля СБУ задержала агентку ФСБ, которая шпионила за военными эшелонами в Киевской и Харьковской областях. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В Киеве двое мужчин ограбили 79-летнюю женщину – им светит до 15 лет
06 апреля 2026, 09:43
В Киеве осудили вора-гастролера, грабившего пассажиров поездов
03 апреля 2026, 07:38
В Киевской области мэр "загубил" в декларации 9 миллионов и строил на месте археологического наследия
02 апреля 2026, 22:35
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
Украинские военные помогли эвакуироваться мужчине, который годами скрывался на оккупированной территории
06 апреля 2026, 17:59
В Харькове задержан мужчина, ударивший ножом военнослужащего ТЦК
06 апреля 2026, 17:42
5 законов геополитики
06 апреля 2026, 17:26
Вузы на ВОТ должны отправить 2% студентов на службу в армии РФ
06 апреля 2026, 17:16
В Ужгороде медиков "скорой" избили во время вызова к пациентке
06 апреля 2026, 17:04
В Николаевской области перевернулась автоцистерна с 35 тоннами масла
06 апреля 2026, 16:47
В Одессе вводят трудовую повинность: кого и зачем будут привлекать
06 апреля 2026, 16:46
В Харькове работника ТЦК ударили ножом в живот
06 апреля 2026, 16:23
В Сухопутных войсках рассказали, чем грозят нападения на работников ТЦК
06 апреля 2026, 15:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
