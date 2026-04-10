В Одесі зірвали замах на офіцера ВМС ЗСУ: затримано іноземного кілера

В Одесі "на гарячому" затримано російського агента, який готував ліквідацію високопоставленого офіцера Військово-Морських Сил ЗСУ

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що кілер із пістолетом та двома спорядженими магазинами зайняв позицію поблизу виїзду з житлового комплексу, де проживає український військовий.

Зловмисник, імітуючи ремонт велосипеда та перебуваючи у балаклаві, очікував на автомобіль офіцера.

Коли авто наблизилося до виїзду, агент кинув велосипед під колеса та намагався відкрити вогонь по водію.

У цей момент його затримала оперативна група контррозвідки та спецпризначенці ЦСО "А"СБУ, які, за даними відомства, заздалегідь документували його дії.

За матеріалами слідства, виконавцем виявився 37-річний житель однієї з балканських країн, якого завербували російські спецслужби.

У лютому 2026 року він прибув до України під виглядом туриста, а згодом поїхав до Одеси для виконання завдання. Після прибуття до міста агент отримав координати схрону з пістолетом із глушником та набоями.

Далі він відстежував маршрути пересування потенційної жертви та узгодив місце замаху з куратором.Для конспірації чоловік постійно змінював місця проживання в орендованих квартирах і готелях.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві агент РФ готував замах на одного з керівників Федерації роботодавців України. Восени минулого року його завербував співробітник російської спецслужби. СБУ вже встановили особу куратора.