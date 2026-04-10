10 квітня 2026, 15:27

В Одесі зірвали замах на офіцера ВМС ЗСУ: затримано іноземного кілера

Фото: СБУ
В Одесі "на гарячому" затримано російського агента, який готував ліквідацію високопоставленого офіцера Військово-Морських Сил ЗСУ

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що кілер із пістолетом та двома спорядженими магазинами зайняв позицію поблизу виїзду з житлового комплексу, де проживає український військовий.

Зловмисник, імітуючи ремонт велосипеда та перебуваючи у балаклаві, очікував на автомобіль офіцера.

Коли авто наблизилося до виїзду, агент кинув велосипед під колеса та намагався відкрити вогонь по водію.

У цей момент його затримала оперативна група контррозвідки та спецпризначенці ЦСО "А"СБУ, які, за даними відомства, заздалегідь документували його дії.

За матеріалами слідства, виконавцем виявився 37-річний житель однієї з балканських країн, якого завербували російські спецслужби.

У лютому 2026 року він прибув до України під виглядом туриста, а згодом поїхав до Одеси для виконання завдання. Після прибуття до міста агент отримав координати схрону з пістолетом із глушником та набоями.

Далі він відстежував маршрути пересування потенційної жертви та узгодив місце замаху з куратором.Для конспірації чоловік постійно змінював місця проживання в орендованих квартирах і готелях.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві агент РФ готував замах на одного з керівників Федерації роботодавців України. Восени минулого року його завербував співробітник російської спецслужби. СБУ вже встановили особу куратора.

Одеса СБУ кілер офіцер російські агенти співпраця з ворогом РФ іноземець
На Харківщині чоловік "зливав" росіянам позиції ЗСУ в Ізюмі
09 квітня 2026, 10:35
У Києві агент РФ готував замах на одного з керівників Федерації роботодавців України
08 квітня 2026, 16:15
До 15 років ув’язнення засудили агента РФ, який готував теракт на Київщині
06 квітня 2026, 16:39
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Буданов зробив заяву про завершення війни в Україні
10 квітня 2026, 15:59
Вибивали борги та погрожували: на Київщині викрили "банду", яка пересувалась вночі у масках-обличчях
10 квітня 2026, 15:45
Скандально відомого харківського депутата оголосили в міжнародний розшук
10 квітня 2026, 15:31
Українська митниця отримала нового керівника
10 квітня 2026, 15:12
На Закарпатті в ДТП зіткнулися Skoda та вантажівка DAF: постраждали діти
10 квітня 2026, 14:53
Черговий напад на U420: у Дніпрі пошкодили магазин мережі
10 квітня 2026, 14:45
До напівсмерті побили підприємця в Полтаві: нападники отримали 18 і 15 років
10 квітня 2026, 14:37
На Волині постачальник електроенергії "заробив" зайві десятки тисяч: як це сталось
10 квітня 2026, 14:20
На Полтавщині авто влетіло в паркан: двоє пасажирок у лікарні
10 квітня 2026, 13:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
