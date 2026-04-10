Дроны атаковали порт в Одесской области: поврежден резервуар с маслом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Утром 10 апреля на территории одного из портов зафиксировано поражение резервуара. В результате атаки произошла утечка масла, однако возгорания не возникло.

По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте продолжается ликвидация последствий атаки и работы соответствующих служб.

Напомним, также ночью 10 апреля российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру на юге Одесской области. Значительные разрушения получили два объекта ДТЭК, из-за чего без электроэнергии остались 11,1 тысяч домохозяйств.