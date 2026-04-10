10 апреля 2026, 12:58

Дроны атаковали порт в Одесской области: поврежден резервуар с маслом

Скриншот с видео
Враг продолжает атаковать портовую инфраструктуру Одессу ударными беспилотниками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Утром 10 апреля на территории одного из портов зафиксировано поражение резервуара. В результате атаки произошла утечка масла, однако возгорания не возникло.

По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте продолжается ликвидация последствий атаки и работы соответствующих служб.

Напомним, также ночью 10 апреля российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру на юге Одесской области. Значительные разрушения получили два объекта ДТЭК, из-за чего без электроэнергии остались 11,1 тысяч домохозяйств.

Удар по Сумам: установлено 8 российских командиров, причастных к атаке
10 апреля 2026, 11:21
Атака дронов на Конотоп: спасатели рассказали о последствиях
10 апреля 2026, 10:03
Россияне ночью обстреляли Славянск: уничтожены и повреждены дома, трое раненых
10 апреля 2026, 09:26
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
На Волыни поставщик электроэнергии "заработал" лишние десятки тысяч: как это произошло
10 апреля 2026, 14:20
На Полтавщине автомобиль влетел в забор: двое пассажиров в больнице
10 апреля 2026, 13:42
"Пропавшие" жены для отсрочки: на Сумщине раскрыли судейско-адвокатскую схему
10 апреля 2026, 13:27
На Прикарпатье делец заработал сотни тысяч гривен на платной парковке
10 апреля 2026, 13:15
Спецоперация на Запорожском направлении: поражены ключевые объекты ПВО РФ
10 апреля 2026, 12:49
Скандальная приватизация во Львове: Суд отменил сделку с компанией отца главы ОВА
10 апреля 2026, 12:36
На Кировоградщине поезд протаранил легковушку на железнодорожном переезде
10 апреля 2026, 12:14
На Днепропетровщине разоблачили дельцов, переправлявших мужчин за границу
10 апреля 2026, 11:58
Требовал у военного $7000 за "решение вопроса": в Виннице задержали адвоката
10 апреля 2026, 11:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
