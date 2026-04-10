Удар по Сумам: установлено 8 российских командиров, причастных к атаке

Фото: Прокуратура Украины

Правоохранители идентифицировали восемь представителей высшего командного состава вооруженных сил РФ, считающихся причастными к планированию и реализации ракетного удара по Сумам 13 апреля 2025 года

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

По данным следствия, в день Вербного воскресенья российские войска нанесли удар двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М".

В результате атаки погибли 35 человек, среди них двое детей, еще 125 человек получили ранения, в том числе 22 ребенка.

Также были разрушены и повреждены более 70 зданий, часть из которых являются объектами исторического наследия, а также 36 транспортных средств и автобуса.

Ориентировочная сумма материального ущерба составляет около 200 млн грн.

Установлено, что инициировали и отдали первоочередной приказ на атаку генерал-полковник Алексей Ким и полковник Василий Соловьев. Подготовку и координацию обеспечивали:

вицеадмирал Сергей Пинчук,

полковник Александр Киседобев,

контр-адмирал Алексей Петрушин,

полковник Анатолий Городецкий.

Непосредственные приказы на пуски ракет отдали полковники Роман Полушин и Сергей Пономарев.

Им всем заочно уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей).

Видео последствий атаки – по ссылке.

Напомним, военная контрразведка и Служба безопасности собрали доказательную базу на драке РФ, который 18 июня 2025 расстрелял пленного воина ГНСУ во время боев на Сумщине. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.