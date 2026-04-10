10 апреля 2026, 10:03

Атака дронов на Конотоп: спасатели рассказали о последствиях

10 апреля 2026, 10:03
Фото: ГСЧС
українською мовою

Под утро 10 апреля российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по Конотопу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Из-за атаки возник пожар в пятиэтажном доме, также сгорели три гражданских автомобиля.

По другому адресу значительные разрушения получило нежилое помещение, там также вспыхнул пожар.

Спасатели ликвидировали все пожары. Из-за угрозы повторных ударов по ликвидации последствий приходилось периодически приостанавливать.

Предварительно, в результате вражеской атаки травмированы два человека.

Напомним, из-за атаки в одном из центральных кварталов Конотопа перебиты газовые сети, несколько многоэтажек остались без газа.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Ночной удар по Одесщине: два энергообъекта получили значительные разрушения
10 апреля 2026, 10:56
В Украине действуют кредитные льготы для военных: что нужно знать
10 апреля 2026, 10:51
Во Львовской области столкнулись микроавтобус и грузовик: трое травмированных
10 апреля 2026, 10:45
В Киеве мужчина устроил стрельбу на улице и ранил женщину
10 апреля 2026, 10:37
Сделка почти на 2 миллиона: на Волыни разоблачили директора учебного заведения
10 апреля 2026, 10:35
Во Львовской области авто сбило 10-летнего мальчика: ребенок в больнице
10 апреля 2026, 10:28
На матче "Шахтера" в Кракове заметили Ахметова и Сергея Шефира
10 апреля 2026, 10:11
В ГСЧС показали, как ликвидировали пожар после атаки россиян на Одесщину
10 апреля 2026, 09:45
Пожизненное за издевательство над ребенком: в Винницкой области вынесли приговор насильнику 9-летнего мальчика
10 апреля 2026, 09:38
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
