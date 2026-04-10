Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

Значительные разрушения получили два объекта ДТЭК, из-за чего без электроэнергии остались 11,1 тысяч домохозяйств.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

В области сегодня действуют графики стабилизационных отключений. Исключением является Одесса – в городе введены экстренные отключения, чтобы предотвратить перегрузку оборудования, поврежденного обстрелами.

Напомним, ночью 10 апреля Одесщина подверглась массированной атаке враждебных БПЛА по энергетической и портовой инфраструктуре. В ГСЧС показали, как ликвидировали пожар после атаки россиян.