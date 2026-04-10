Ночной удар по Одесщине: два энергообъекта получили значительные разрушения
Ночью 10 апреля российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру на юге Одесской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.
Значительные разрушения получили два объекта ДТЭК, из-за чего без электроэнергии остались 11,1 тысяч домохозяйств.
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
В области сегодня действуют графики стабилизационных отключений. Исключением является Одесса – в городе введены экстренные отключения, чтобы предотвратить перегрузку оборудования, поврежденного обстрелами.
Напомним, ночью 10 апреля Одесщина подверглась массированной атаке враждебных БПЛА по энергетической и портовой инфраструктуре. В ГСЧС показали, как ликвидировали пожар после атаки россиян.
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
На Волыни поставщик электроэнергии "заработал" лишние десятки тысяч: как это произошло
10 апреля 2026, 14:20На Полтавщине автомобиль влетел в забор: двое пассажиров в больнице
10 апреля 2026, 13:42"Пропавшие" жены для отсрочки: на Сумщине раскрыли судейско-адвокатскую схему
10 апреля 2026, 13:27На Прикарпатье делец заработал сотни тысяч гривен на платной парковке
10 апреля 2026, 13:15Дроны атаковали порт в Одесской области: поврежден резервуар с маслом
10 апреля 2026, 12:58Спецоперация на Запорожском направлении: поражены ключевые объекты ПВО РФ
10 апреля 2026, 12:49Скандальная приватизация во Львове: Суд отменил сделку с компанией отца главы ОВА
10 апреля 2026, 12:36На Кировоградщине поезд протаранил легковушку на железнодорожном переезде
10 апреля 2026, 12:14На Днепропетровщине разоблачили дельцов, переправлявших мужчин за границу
10 апреля 2026, 11:58Требовал у военного $7000 за "решение вопроса": в Виннице задержали адвоката
10 апреля 2026, 11:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
