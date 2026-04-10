Дрони атакували порт на Одещині: пошкоджено резервуар з олією
Ворог продовжує атакувати портову інфраструктуру Одесу ударними безпілотниками
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Зранку 10 квітня на території одного з портів зафіксовано ураження резервуара. Внаслідок атаки стався витік олії, однак займання не виникло.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
На місці триває ліквідація наслідків атаки та роботи відповідних служб.
Нагадаємо, також вночі 10 квітня російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру на півдні Одеської області. Значних руйнувань зазнали два об'єкти ДТЕК, через що без електроенергії залишилися 11,1 тисяч домогосподарств.
