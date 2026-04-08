08 апреля 2026, 18:40

В Одесской области будут судить директора предприятия, который нанес государству миллионный ущерб

В Одесской области сообщили о подозрении директору винодельческого предприятия. За загрязнение земель ему грозит до 6 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области.

Правоохранители установили, что директор одного из частных предприятий в Белгород-Днестровском районе, специализирующегося на производстве виноградных вин, с целью экономии средств умышленно не обеспечил проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию выгреба для отходов производственной деятельности.

Фигурант организовал незаконный сброс отходов непосредственно на земельный участок, арендованный у общества для ведения хозяйственной деятельности, а также на смежный участок, где самовольно осуществил землеуглубление с целью их накопления.

"В результате таких действий произошло экологическое загрязнение двух земельных участков государственной формы собственности общей площадью 0,855 гектара. Согласно выводам экспертов, материальный ущерб, причиненный государственным интересам, превышает 12,5 миллиона гривен", – говорится в сообщении.

За совершенное руководителю предприятия грозит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде залога в размере трех миллионов гривен.

Как сообщалось, в Одесской области директора коммунального предприятия подозревают в халатности, что привело к масштабным пожарам на свалке. Правоохранители оценивают все последствия экологической катастрофы.

