08 апреля 2026, 08:54

Била и тянула по лестнице: в Одесской области будут судить воспитательницу за издевательство над 6-летним ребенком

Фото: ОГП
Прокуроры передали в суд дело в отношении уже бывшей работницы детского центра реабилитации в Белгород-Днестровском районе. 48-летнюю женщину обвиняют в пытках воспитанника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие установило, что в декабре 2025 между воспитательницей и 6-летним мальчиком возник конфликт. Инцидент произошел, когда ребенок отказался выполнить просьбу потеплее одеться в холодном помещении. В ответ женщина стянула его с дивана, ударила по голове и силой потянула за руки по лестнице. В результате мальчик получил многочисленные ушибы и ссадины.

Следствие установило, что даже несмотря на плач ребенка и просьбу остановиться, женщина продолжала свои действия.

После инцидента воспитательницу отстранили от работы, позже она уволилась по собственному желанию.

Женщине инкриминируют пытки (ч. 1 ст. 127 УК Украины). Ей грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, событие произошло в конце прошлого года в одном из центров реабилитации детей в Одесской области. Воспитатели объявили подозрение в январе.

