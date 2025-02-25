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25 февраля 2025, 21:40

В Одесской области директора КП подозревают в халатности, которая привела к масштабным пожарам на свалке

25 февраля 2025, 21:40
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фото: Одесская областная прокуратура
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В Одесской области директор коммунального предприятия стал фигурантом уголовного дела из-за масштабных пожаров на полигоне твердых бытовых отходов в селе Доброжаново. Его подозревают в служебной халатности и нарушении экологических норм, что привело к загрязнению воздуха опасными веществами и создало угрозу для людей и окружающей среды

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.

Следствие установило, что должностное лицо не выполняло своих обязанностей по контролю за работой свалки. Он не обеспечил надлежащую охрану территории, не проводил противопожарные мероприятия и не контролировал уровень биогаза, создаваемого вследствие разложения отходов.

Из-за этих нарушений в июне 2023 года на полигоне вспыхнул масштабный пожар, длившийся 11 дней. Огонь распространился более чем на 1 гектар, вызвав выброс токсичных веществ в воздух. В сентябре ситуация повторилась – новое возгорание, усиленное сухой погодой и сильным ветром, охватило 0,28 гектара. Ликвидация пожара продолжалась девять часов.

Обе чрезвычайные ситуации привели к значительному загрязнению воздуха, а экологический ущерб достиг более 4,7 млн гривен.

Чиновнику инкриминируют служебную халатность и нарушение правил экологической безопасности. В настоящее время продолжаются следственные действия, правоохранители оценивают все последствия экологической катастрофы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье горели свалки.

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