В ночь на 8 апреля российские войска атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

Пострадала гражданская и портовая инфраструктура. Частично разрушено складское здание и хозяйственное помещение.

В результате попаданий вспыхнули пожары на территории портовой инфраструктуры и в складских помещениях. Спасатели ликвидировали пожары.

Информации о погибших или пострадавших нет.

