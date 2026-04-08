Ночная атака дронов на Одесщину: враг ударил по портовой инфраструктуре
В ночь на 8 апреля российские войска атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.
Пострадала гражданская и портовая инфраструктура. Частично разрушено складское здание и хозяйственное помещение.
В результате попаданий вспыхнули пожары на территории портовой инфраструктуры и в складских помещениях. Спасатели ликвидировали пожары.
Информации о погибших или пострадавших нет.
Напомним, ночью 8 апреля россияне ударили по трем районам Днепропетровщины. В результате вражеских атак повреждены АЗС, предприятие и дома.
