У Чернігові в лісі знайшли мертвим поліцейського
Російський безпілотник влучив у житловий будинок у Сумах
08 квітня 2026, 18:40

На Одещині судитимуть директора підприємства, який завдав державі мільйонних збитків

фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
В Одеській області повідомили про підозру директору виноробного підприємства. За забруднення земель йому загрожує до 6 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Одещини.

Правоохоронці встановили, що директор одного з приватних підприємств у Білгород-Дністровському районі, яке спеціалізується на виробництві виноградних вин, з метою економії коштів умисно не забезпечив проєктування, будівництво та введення в експлуатацію вигребу для відходів виробничої діяльності.

Фігурант організував незаконний скид відходів безпосередньо на земельну ділянку, орендовану у громади для ведення господарської діяльності, а також на суміжну ділянку, де самовільно здійснив землепоглиблення з метою їх накопичення.

"Унаслідок таких дій відбулося екологічне забруднення двох земельних ділянок державної форми власності загальною площею 0,855 гектара. Згідно з висновками експертів, матеріальна шкода, завдана державним інтересам, перевищує 12,5 мільйона гривень", – йдеться у повідомленні.

За скоєне керівнику підприємства загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді застави в розмірі трьох мільйонів гривень.

Як повідомлялось, в Одеській області директора комунального підприємства підозрюють у недбалості, що призвела до масштабних пожеж на звалищі. Наразі правоохоронці оцінюють всі наслідки екологічної катастрофи.

