Ночью 6 апреля российские военные ударили по энергетическому объекту в Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

Утром энергетики вернули свет для критической инфраструктуры и около 3 тысяч семей. Без электроснабжения остаются еще 16,7 тысячи семей в части Приморского, Хаджибейского и Киевского районов Одессы.

"Разрушения значительны, восстановление потребует времени", – отметили в ДТЭК.

Специалисты работают на месте: разбирают завалы и проводят восстановительные работы.

Напомним, ночью и утром 6 апреля враг ударил по энергообъектам на Черниговщине – было четыре попадания. Большинство районов области сейчас обесточены.