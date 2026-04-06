В Одессе вводят трудовую повинность: кого и зачем будут привлекать
Одесская военная администрация вводит трудовую повинность на территории города
Как сообщает корреспондент "Думской", распоряжение подписала исполняющая обязанности главы ОВА Надежда Задорожная, передает RegioNews.
Согласно документу, трудоспособные одесситы будут привлечены к выполнение общественно полезных работ во время военного положения. К таким задачам относятся:
- ликвидация последствий обстрелов,
- строительство и ремонт укрытий,
- работа с гуманитарной помощью,
- дежурство в пунктах несокрушимости,
- изготовление маскировочных сеток и т.д.
Для ликвидации последствий атак на местах аварий планируется формирование специализированных бригад.
Трудовая обязанность охватывает граждан от 18 до 65 лет, которые по состоянию здоровья могут выполнять соответствующие работы. К участию будут привлекаться безработные, внутренне перемещенные лица, ветераны и другие жители, не занятые трудовой деятельностью. При необходимости привлечение может распространяться и на трудоустроенных граждан при условии, что это не помешает работе их предприятий или организаций.
Координировать такие работы будут коммунальные предприятия и благотворительные организации, среди которых "Воля, Победа, Объединение Украины", "Благотворительный фонд "Я-Мариуполь", "Мечта свободных людей" и "Залог будущего".
Финансирование работ будет обеспечиваться за счет заказчиков, благотворительных взносов и ресурсов Фонда социального страхования на случай безработицы. Участникам работы гарантируется оплата: безработным – не ниже минимальной зарплаты, а трудоустроенным – не менее среднего заработка по их основному месту работы.
Юридический эксперт издания "Думская" Александр Иванов отмечает, что трудовая повинность предусмотрена законодательством о правовом режиме военного положения. Подобные решения начали внедрять органы местных властей с 2022 года по всей стране.
Напомним, военное положение в Украине было введено 24 февраля 2022 года в связи с началом полномасштабного вторжения России. С тех пор его регулярно продолжают решения Верховной Рады по представлению президента.
Режим военного положения предполагает расширение полномочий власти, ограничение отдельных прав и свобод, мобилизацию и возможность привлечения граждан к общественно полезным работам.