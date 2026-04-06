В Одессе вводят трудовую повинность: кого и зачем будут привлекать

Как сообщает корреспондент "Думской", распоряжение подписала исполняющая обязанности главы ОВА Надежда Задорожная, передает RegioNews.

Согласно документу, трудоспособные одесситы будут привлечены к выполнение общественно полезных работ во время военного положения. К таким задачам относятся:

ликвидация последствий обстрелов,

строительство и ремонт укрытий,

работа с гуманитарной помощью,

дежурство в пунктах несокрушимости,

изготовление маскировочных сеток и т.д.

Для ликвидации последствий атак на местах аварий планируется формирование специализированных бригад.

Трудовая обязанность охватывает граждан от 18 до 65 лет, которые по состоянию здоровья могут выполнять соответствующие работы. К участию будут привлекаться безработные, внутренне перемещенные лица, ветераны и другие жители, не занятые трудовой деятельностью. При необходимости привлечение может распространяться и на трудоустроенных граждан при условии, что это не помешает работе их предприятий или организаций.

Координировать такие работы будут коммунальные предприятия и благотворительные организации, среди которых "Воля, Победа, Объединение Украины", "Благотворительный фонд "Я-Мариуполь", "Мечта свободных людей" и "Залог будущего".

Финансирование работ будет обеспечиваться за счет заказчиков, благотворительных взносов и ресурсов Фонда социального страхования на случай безработицы. Участникам работы гарантируется оплата: безработным – не ниже минимальной зарплаты, а трудоустроенным – не менее среднего заработка по их основному месту работы.

Юридический эксперт издания "Думская" Александр Иванов отмечает, что трудовая повинность предусмотрена законодательством о правовом режиме военного положения. Подобные решения начали внедрять органы местных властей с 2022 года по всей стране.

Напомним, военное положение в Украине было введено 24 февраля 2022 года в связи с началом полномасштабного вторжения России. С тех пор его регулярно продолжают решения Верховной Рады по представлению президента.

Режим военного положения предполагает расширение полномочий власти, ограничение отдельных прав и свобод, мобилизацию и возможность привлечения граждан к общественно полезным работам.