Фото: прокуратура

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Ночью 6 апреля россияне ударили, предварительно, беспилотником типа "Герань-2" по Богодухову. В результате попадания уничтожены два магазина хозяйственных товаров, автомобиль, повреждено здание почты.

Также оккупанты атаковали Купянский район. 5 апреля около 18:00 беспилотник типа "Герань-2" ударил по поселку Великий Бурлук. Повреждены дома, ранения получил 59-летний мужчина.

Напомним, в ночь на 6 апреля враг атаковал Украину 141 ударным БПЛА. Силы ПВО обезвредили 114 беспилотников. Есть попадание на 17 локациях.