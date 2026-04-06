10:15  06 апреля
В Одессе 6 апреля объявили Днем траура
08:22  06 апреля
На Ровенщине пропали двое детей: 3-летний мальчик утонул, еще одного разыскивают
08:11  06 апреля
В Запорожье легковушка врезалась в дерево: спасатели деблокировали водителя
UA | RU
UA | RU
06 апреля 2026, 09:58

На Харьковщине из-за атаки российских дронов уничтожены магазины, повреждена почта

06 апреля 2026, 09:58
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

Российские военные не перестают атаковать Харьковскую область беспилотниками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Ночью 6 апреля россияне ударили, предварительно, беспилотником типа "Герань-2" по Богодухову. В результате попадания уничтожены два магазина хозяйственных товаров, автомобиль, повреждено здание почты.

Также оккупанты атаковали Купянский район. 5 апреля около 18:00 беспилотник типа "Герань-2" ударил по поселку Великий Бурлук. Повреждены дома, ранения получил 59-летний мужчина.

Напомним, в ночь на 6 апреля враг атаковал Украину 141 ударным БПЛА. Силы ПВО обезвредили 114 беспилотников. Есть попадание на 17 локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы Харьковская область пострадавшие последствия беспилотники
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Владимир Поперешнюк
Все блоги »