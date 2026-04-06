В Одесі вводять трудову повинність: кого і для чого залучатимуть

Як повідомляє кореспондент "Думської", розпорядження підписала виконувачка обов'язків голови ОВА Надія Задорожна, передає RegioNews.

Згідно з документом, працездатні одесити будуть залучені до виконання суспільно корисних робіт під час воєнного стану. До таких завдань належать:

ліквідація наслідків обстрілів,

будівництво й ремонт укриттів,

робота з гуманітарною допомогою,

чергування в пунктах незламності,

виготовлення маскувальних сіток тощо.

Для ліквідації наслідків атак на місцях аварій планують формувати спеціалізовані бригади.

Трудовий обов'язок охоплює громадян віком від 18 до 65 років, які за станом здоров'я можуть виконувати відповідні роботи. До участі залучатимуть безробітних, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та інших мешканців, що не зайняті трудовою діяльністю.

У разі потреби залучення може поширюватися і на працевлаштованих громадян за умови, що це не завадить роботі їхніх підприємств чи організацій.

Координуватимуть такі роботи комунальні підприємства та благодійні організації, серед яких "Воля, Перемога, Об'єднання України", "Благодійний фонд "Я-Маріуполь", "Мрія вільних людей" і "Запорука майбутнього". Вони відповідатимуть за визначення кількості учасників, місць збору, графіків виконання завдань та призначення відповідальних осіб.

Фінансування робіт забезпечуватиметься коштом замовників, благодійних внесків та ресурсів Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Учасникам роботи гарантується оплата: безробітним – не нижче мінімальної зарплати, а працевлаштованим – не менше середнього заробітку за їх основним місцем роботи.

Юридичний експерт видання "Думська" Олександр Іванов зазначає, що трудова повинність передбачена законодавством про правовий режим воєнного стану. Подібні рішення почали впроваджувати органи місцевої влади з 2022 року по всій країні.

Нагадаємо, воєнний стан в Україні запровадили 24 лютого 2022 року у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді його регулярно продовжують рішеннями Верховної Ради за поданням президента.

Режим воєнного стану передбачає розширення повноважень влади, обмеження окремих прав і свобод, мобілізацію та можливість залучення громадян до суспільно корисних робіт.