06 квітня 2026, 16:46

В Одесі вводять трудову повинність: кого і для чого залучатимуть

06 квітня 2026, 16:46
Одеська військова адміністрація запроваджує трудову повинність на території міста

Як повідомляє кореспондент "Думської", розпорядження підписала виконувачка обов'язків голови ОВА Надія Задорожна, передає RegioNews.

Згідно з документом, працездатні одесити будуть залучені до виконання суспільно корисних робіт під час воєнного стану. До таких завдань належать:

  • ліквідація наслідків обстрілів,
  • будівництво й ремонт укриттів,
  • робота з гуманітарною допомогою,
  • чергування в пунктах незламності,
  • виготовлення маскувальних сіток тощо.

Для ліквідації наслідків атак на місцях аварій планують формувати спеціалізовані бригади.

Трудовий обов'язок охоплює громадян віком від 18 до 65 років, які за станом здоров'я можуть виконувати відповідні роботи. До участі залучатимуть безробітних, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та інших мешканців, що не зайняті трудовою діяльністю.

У разі потреби залучення може поширюватися і на працевлаштованих громадян за умови, що це не завадить роботі їхніх підприємств чи організацій.

Координуватимуть такі роботи комунальні підприємства та благодійні організації, серед яких "Воля, Перемога, Об'єднання України", "Благодійний фонд "Я-Маріуполь", "Мрія вільних людей" і "Запорука майбутнього". Вони відповідатимуть за визначення кількості учасників, місць збору, графіків виконання завдань та призначення відповідальних осіб.

Фінансування робіт забезпечуватиметься коштом замовників, благодійних внесків та ресурсів Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Учасникам роботи гарантується оплата: безробітним – не нижче мінімальної зарплати, а працевлаштованим – не менше середнього заробітку за їх основним місцем роботи.

Юридичний експерт видання "Думська" Олександр Іванов зазначає, що трудова повинність передбачена законодавством про правовий режим воєнного стану. Подібні рішення почали впроваджувати органи місцевої влади з 2022 року по всій країні.

Нагадаємо, воєнний стан в Україні запровадили 24 лютого 2022 року у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді його регулярно продовжують рішеннями Верховної Ради за поданням президента.

Режим воєнного стану передбачає розширення повноважень влади, обмеження окремих прав і свобод, мобілізацію та можливість залучення громадян до суспільно корисних робіт.

Значні руйнування: росіяни атакували енергооб'єкт на Одещині
06 квітня 2026, 10:57
Росіяни вдарили по театру Куліша у Херсоні: наслідки
06 квітня 2026, 10:39
На Харківщині через атаку російських дронів знищені магазини, пошкоджена пошта
06 квітня 2026, 09:58
Всі новини »
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
На Миколаївщині перекинулася автоцистерна із 35 тоннами олії
06 квітня 2026, 16:47
До 15 років ув’язнення засудили агента РФ, який готував теракт на Київщині
06 квітня 2026, 16:39
У Харкові працівника ТЦК вдарили ножем у живіт
06 квітня 2026, 16:23
У Сухопутних військах розповіли, чим загрожують напади на працівників ТЦК
06 квітня 2026, 15:55
Після обстрілів РФ в Одесі: троє загиблих і 16 поранених, рятувальні роботи завершено
06 квітня 2026, 15:50
РФ атакувала дроном навчальний заклад у Харкові
06 квітня 2026, 15:33
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
06 квітня 2026, 15:30
У Києві запровадили екстрені відключення світла
06 квітня 2026, 15:19
РФ атакувала Херсон, четверо людей отримали поранення
06 квітня 2026, 15:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Всі блоги »