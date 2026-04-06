Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу театра в Facebook.

"Фашисты в 1944 году уничтожили Херсонский театр! рашисты сейчас делают то же самое! Вспомните театр в Мариуполе, луганский в Северодонецке, теперь – Херсон. Целенаправленный геноцид украинского искусства", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 6 апреля враг атаковал Украину 141 ударным БПЛА. Силы ПВО обезвредили 114 беспилотников. Есть попадание на 17 локациях.