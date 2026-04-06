06 квітня 2026, 07:54

Масована атака на Одесу: рятувальники шукають людей під завалами

Фото: ДСНС
Вночі 6 квітня Одеса опинилася під масованим обстрілом. Тривають рятувальні роботи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

Наразі відомо про трьох загиблих, серед яких одна дитина. Ще 10 людей отримали поранення, зокрема дитина. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати чотирьох осіб.

Уражені будинки (зокрема багатоповерхові), критична інфраструктура та адміністративні об’єкти. Через численні влучання у кількох районах міста виникли пожежі: в приватному секторі, гуртожитку, на території дитячого садку, також зайнявся транспорт. Рятувальники ліквідували всі пожежі.

Аварійно-рятувальні роботи на місцях руйнувань продовжуються – під завалами ще можуть бути люди. До пошуків залучили кінологічну службу.

Розгорнуті оперативний штаб та пункт незламності для допомоги постраждалим. На місцях працюють психологи ДСНС та поліції.

Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину росіян.

Від ДСНС до ліквідації наслідків залучені понад 20 одиниць техніки та більше 100 рятувальників.

Нагадаємо, двоє постраждалих внаслідок атаки на Одесу перебувають у важкому стані: один – у нейрохірургічному відділенні, інший – у відділенні інтенсивної терапії опікового профілю. Ще восьмеро людей перебувають у стані середньої тяжкості.

війна Одеса обстріли загиблі наслідки безпілотники багатоповерхівки
