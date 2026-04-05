19:10  05 квітня
В Івано-Франківську поліцейський збив пішохода і втік з місця ДТП
17:37  05 квітня
У Львові дитина бавилася запальничкою – загорілася квартира
14:15  05 квітня
Лаялася при дітях: на Волині судили вчительку-логопединю
UA | RU
UA | RU
05 квітня 2026, 09:01

Нічний удар по Одесі: є постраждалі, пошкоджено житлові будинки

Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Одещини
Читайте также
на русском языке

В Одесі внаслідок нічної ворожої атаки зазнали пошкоджень житлові будинки у Хаджибейському районі міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

За попередньою інформацією, постраждали троє людей.

Усім їм надано необхідну медичну допомогу: двоє перебувають у лікарні, ще один проходитиме лікування амбулаторно.

Станом на 7:00 ранку відомо, що у будинках пошкоджено близько 250 вікон та 25 балконів, ще чотири балкони повністю зруйновані. Попри це, у будівлях збережено електро- та водопостачання, однак газ тимчасово відключено з міркувань безпеки.

З перших годин після атаки на місці працюють понад 100 фахівців комунальних служб і залучена спецтехніка. Тривають роботи із закриття пошкоджених вікон.

Також розгорнуто мобільний пункт незламності. Представники районної адміністрації приймають заяви від мешканців для отримання компенсації – як із міського бюджету, так і за державною програмою "єВідновлення".

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня ворог атакував Україну 286 ударними БпЛА. Сили ППО знешкодили 260 російських безпілотників. Зафіксовано влучання на 10 локаціях.

На Полтавщині російські війська вдарили по інфраструктурі Групи "Нафтогаз". Внаслідок влучань спалахнула пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Володимир Поперешнюк
Всі блоги »