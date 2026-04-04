В ночь на 4 апреля враг атаковал Украину 286 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 200 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 07:00 силы ПВО уничтожили или подавили 260 российских беспилотников на севере, юге, востоке и центре страны.

Зафиксировано попадание 11 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 6 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 4 апреля российские войска нанесли удары по жилому сектору в центре Сум. Возник пожар в многоэтажке. Пострадали 11 человек.