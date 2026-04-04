Россия запустила по Украине почти 300 беспилотников: есть попадание на 10 локациях
В ночь на 4 апреля враг атаковал Украину 286 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 200 из них – "шахеды"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 07:00 силы ПВО уничтожили или подавили 260 российских беспилотников на севере, юге, востоке и центре страны.
Зафиксировано попадание 11 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 6 локациях.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, в ночь на 4 апреля российские войска нанесли удары по жилому сектору в центре Сум. Возник пожар в многоэтажке. Пострадали 11 человек.