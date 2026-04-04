Российские дроны атаковали объекты Нафтогаза в Полтавской области: возник пожар
Российские войска ударили по инфраструктуре Группы Нафтогаза в Полтавской области. Атаку совершили с помощью беспилотников
Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, передает RegioNews.
В результате попаданий вспыхнул пожар. Через некоторое время российские войска нанесли повторный удар.
К счастью, обошлось без пострадавших.
На объектах работают профильные службы, специалисты ГСЧС ликвидируют последствия обстрела.
В компании отметили, что РФ продолжает целенаправленно бить по нефтегазовой отрасли – с начала года зафиксировано уже более 40 атак на объекты Группы Нафтогаз.
Напомним, в ночь на 4 апреля враг атаковал Украину 286 ударными БПЛА. Силы ПВО обезвредили 260 российских беспилотников. Зафиксировано попадание на 10 локациях.