04 апреля 2026, 15:49

Российские дроны атаковали объекты Нафтогаза в Полтавской области: возник пожар

Фото: НАК "Нефтегаз Украины"
Российские войска ударили по инфраструктуре Группы Нафтогаза в Полтавской области. Атаку совершили с помощью беспилотников

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, передает RegioNews.

В результате попаданий вспыхнул пожар. Через некоторое время российские войска нанесли повторный удар.

К счастью, обошлось без пострадавших.

На объектах работают профильные службы, специалисты ГСЧС ликвидируют последствия обстрела.

В компании отметили, что РФ продолжает целенаправленно бить по нефтегазовой отрасли – с начала года зафиксировано уже более 40 атак на объекты Группы Нафтогаз.

Напомним, в ночь на 4 апреля враг атаковал Украину 286 ударными БПЛА. Силы ПВО обезвредили 260 российских беспилотников. Зафиксировано попадание на 10 локациях.

03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
Панорамный снимок зубов: современная диагностика для здоровой улыбки
05 апреля 2026, 19:55
В Ивано-Франковске полицейский сбил пешехода и скрылся с места ДТП
05 апреля 2026, 19:10
Ремонт международных трасс в Украине: работы планируют завершить к 1 мая
05 апреля 2026, 18:27
В Никополе дрон атаковал гражданское авто: водитель погиб, жена в тяжелом состоянии
05 апреля 2026, 17:57
Во Львове ребенок играл зажигалкой – загорелась квартира
05 апреля 2026, 17:37
Попадание "Шахеда" в Харькове: повреждены многоэтажки, есть пострадавшие
05 апреля 2026, 16:50
На Днепропетровщине снова появились вражеские листовки с угрозами
05 апреля 2026, 16:14
Мемуары Столтенберга и теневые переговоры с Россией: что известно
05 апреля 2026, 15:42
В Херсоне вражеский дрон попал в полицейский автомобиль: есть погибший
05 апреля 2026, 15:22
Украинские дроны атаковали порт "Транснефть" и объекты "Лукойла" в РФ
05 апреля 2026, 14:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
Все публикации »
