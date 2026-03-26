14:16  26 марта
На Волыни задержали киевлянку с коллекцией старинных монет
11:42  26 марта
В Киеве пьяный иностранец угрожал прохожим гранатой: его задержали
08:38  26 марта
На Днепропетровщине парень в маске напал на девочку и срезал волосы
UA | RU
UA | RU
26 марта 2026, 13:44

Стрельба в Одессе: двое патрульных в тяжелом состоянии

26 марта 2026, 13:44
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Состояние двух патрульных полицейских, получивших огнестрельные ранения в Одессе, крайне тяжелое

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

В результате нападения двое патрульных получили огнестрельные ранения. Их состояние – крайне тяжелое. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавших.

По факту инцидента открыто два уголовных производства: полиция по ст. 348 УК Украины и ДБР по ст. 365 УК Украины.

Напомним, вечером 25 марта в соцсетях местные жители сообщали о стрельбе в Одессе. Позже полиция предоставила официальное объяснение. Как сообщили правоохранители, инцидент произошел во время проверки документов у водителя. Неожиданно мужчина начал стрелять, в результате чего двое патрульных получили ранения.

Впоследствии, по данным Нацполиции, злоумышленник, открывший огонь по патрульным в Одессе 25 марта, погиб во время его задержания.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса стрельба патрульная полиция больница раненые стрелок проверка документов
Все новости »
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
Все видео »
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Чалый
Все блоги »