Стрельба в Одессе: двое патрульных в тяжелом состоянии

Состояние двух патрульных полицейских, получивших огнестрельные ранения в Одессе, крайне тяжелое

Национальная полиция сообщила:

В результате нападения двое патрульных получили огнестрельные ранения. Их состояние – крайне тяжелое. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавших.

По факту инцидента открыто два уголовных производства: полиция по ст. 348 УК Украины и ДБР по ст. 365 УК Украины.

Напомним, вечером 25 марта в соцсетях местные жители сообщали о стрельбе в Одессе. Позже полиция предоставила официальное объяснение. Как сообщили правоохранители, инцидент произошел во время проверки документов у водителя. Неожиданно мужчина начал стрелять, в результате чего двое патрульных получили ранения.

Впоследствии, по данным Нацполиции, злоумышленник, открывший огонь по патрульным в Одессе 25 марта, погиб во время его задержания.