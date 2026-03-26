Стрельба в Одессе: двое патрульных в тяжелом состоянии
Состояние двух патрульных полицейских, получивших огнестрельные ранения в Одессе, крайне тяжелое
Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.
В результате нападения двое патрульных получили огнестрельные ранения. Их состояние – крайне тяжелое. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавших.
По факту инцидента открыто два уголовных производства: полиция по ст. 348 УК Украины и ДБР по ст. 365 УК Украины.
Напомним, вечером 25 марта в соцсетях местные жители сообщали о стрельбе в Одессе. Позже полиция предоставила официальное объяснение. Как сообщили правоохранители, инцидент произошел во время проверки документов у водителя. Неожиданно мужчина начал стрелять, в результате чего двое патрульных получили ранения.
Впоследствии, по данным Нацполиции, злоумышленник, открывший огонь по патрульным в Одессе 25 марта, погиб во время его задержания.