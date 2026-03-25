В Одессе авто ТЦК травмировало пенсионерку

В Хаджибейском районе Одессы утром 25 марта произошло ДТП с участием автомобиля Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки и пешеходки

Об этом сообщил Одесский областной ТЦК и СП, передает RegioNews.

Отмечается, что пострадавшую госпитализировали в лечебное учреждение для предоставления необходимой помощи.

Устанавливаются обстоятельства ДТП и степень ответственности всех участников дорожного движения.

"По факту происшествия руководством Одесского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка. Обеспечивается полное содействие правоохранительным органам для установления объективной истины", – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, ранее на Закарпатье автомобиль въехал в дом. Водитель Volkswagen не справилась с управлением. Кроме женщины в автомобиле находились трое пассажиров, двое из которых дети 11 и 14 лет. В результате столкновения травмировались все четверо.