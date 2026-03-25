Стрельба в Одессе: ранены патрульные – в полиции сделали официальное заявление

Фото: Национальная полиция

Ранее в соцсетях сообщали о стрельбе в Одессе. Теперь в полиции рассказали, что произошло на самом деле

Об этом сообщает полиция Одесской области, передает RegioNews.

По словам правоохранителей, инцидент произошел во время проверки документов у водителя. Человек неожиданно открыл огонь. В результате двое патрульных получили ранения. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

"Для задержания мужчины введена специальная полицейская операция. Известно, что он находится в розыске за уклонение от мобилизации. На месте работает следственно-оперативная группа и другие профильные службы. Более подробная информация будет предоставлена впоследствии", - сообщили в полиции.

