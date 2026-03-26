26 березня 2026, 13:44

Стрілянина в Одесі: двоє патрульних у важкому стані

Фото: Національна поліція
Стан двох патрульних поліцейських, які отримали вогнепальні поранення в Одесі, є вкрай важким

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

Унаслідок нападу двоє патрульних отримали вогнепальні поранення. Їхній стан – вкрай важкий. Медики роблять усе можливе, щоб врятувати життя постраждалих.

За фактом інциденту відкрито два кримінальні провадження: поліцією за ст. 348 КК України та ДБР за ст. 365 КК України.

Нагадаємо, ввечері 25 березня в соцмережах місцеві жителі повідомляли про стрілянину в Одесі. Пізніше поліція надала офіційне пояснення. Як повідомили правоохоронці, інцидент стався під час перевірки документів у водія. Неочікувано чоловік почав стріляти, в результаті чого двоє патрульних отримали поранення.

Згодом, за даними Нацполіції, зловмисник, який відкрив вогонь по патрульних в Одесі 25 березня, загинув під час його затримання.

Одеса стрілянина патрульна поліція лікарня поранені стрілок перевірка документів
