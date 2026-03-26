Мужчина, стрелявший в патрульных в Одессе, погиб во время задержания

Во время спецоперации погиб 45-летний мужчина, открывший огонь по полицейским в Одессе

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

Как известно, злоумышленник находился в розыске за нарушение правил военного учета. Во время проверки документов он начал стрелять из автомата по полицейским и пытался скрыться на авто.

Для его задержания в области была введена специальная полицейская операция.

В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение фигуранта — он скрывался в недостройке. Во время переговоров мужчина с третьего этажа начал стрелять по правоохранителям, ответные бойцы КОРД открыли огонь. Мужчина погиб.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Об инциденте сообщили ГБР и прокуратуру.

Напомним, вечером 25 марта в соцсетях местные жители сообщали о стрельбе в Одессе. Позже полиция предоставила официальное объяснение. Как сообщили правоохранители, и этот произошел во время проверки документов у водителя. Неожиданно мужчина начал стрелять, в результате чего двое патрульных получили ранения.