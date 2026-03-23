23 марта 2026, 14:55

ТЦК отказало в отсрочке: в Одессе суд встал на сторону военнообязанного

Фото: из открытых источников
Одесский окружной административный суд по делу об отсрочке от военной службы встал на сторону военнообязанного. Стали известны детали дела

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Мужчина обратился в ТЦК, чтобы получить отсрочку от службы из-за постоянного ухода за дедом, имеющим инвалидность второй группы. Однако ТЦК отказал, аргументируя это тем, что у лица с инвалидностью есть другие члены семьи, которые должны осуществлять уход.

Мужчина настаивал, что он единственный может ухаживать за дедом. Ведь один из детей деда сам имеет инвалидность, а второй пенсионер.

Суд отметил, что лица с инвалидностью нетрудоспособны. Поэтому объективно они не могут обеспечивать уход за лицом с инвалидностью второй группы. Поэтому суд принял сторону мужчины и отменил решение комиссии ТЦК об отказе в отсрочке; обязал соответствующий орган предоставить истцу отсрочку от призыва по мобилизации; взыскал с ответчика судебные издержки.

Напомним, ранее в Николаеве правоохранитель за деньги увольнял мобилизованных из ТЦК. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
