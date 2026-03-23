ТЦК отказало в отсрочке: в Одессе суд встал на сторону военнообязанного

Фото: из открытых источников

Одесский окружной административный суд по делу об отсрочке от военной службы встал на сторону военнообязанного. Стали известны детали дела

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Мужчина обратился в ТЦК, чтобы получить отсрочку от службы из-за постоянного ухода за дедом, имеющим инвалидность второй группы. Однако ТЦК отказал, аргументируя это тем, что у лица с инвалидностью есть другие члены семьи, которые должны осуществлять уход.

Мужчина настаивал, что он единственный может ухаживать за дедом. Ведь один из детей деда сам имеет инвалидность, а второй пенсионер.

Суд отметил, что лица с инвалидностью нетрудоспособны. Поэтому объективно они не могут обеспечивать уход за лицом с инвалидностью второй группы. Поэтому суд принял сторону мужчины и отменил решение комиссии ТЦК об отказе в отсрочке; обязал соответствующий орган предоставить истцу отсрочку от призыва по мобилизации; взыскал с ответчика судебные издержки.

