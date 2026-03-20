20 марта 2026, 21:57

В Киеве работники ТЦК избили ветерана и бывшего политзаключенного

иллюстративное фото: из открытых источников
Депутат Владимир Арьев заявил об избиении бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. В то же время в Киевском городском ТЦК и СП сообщили, что эта информация не соответствует действительности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП.

В ведомстве говорят, что Балух был доставлен в районный ТЦК как нарушитель военного учета.

"Права для отсрочки у него не было, не было забронировано и подлежало призыву на военную службу во время мобилизации. Гражданин был направлен для прохождения ВВК. Содействие со стороны военнообязанного процесса прохождения ВВК и уточнения данных не было, что увеличивало его время пребывания в ТЦК и СП. В дальнейшем прохождение им военно-врачебной комиссии было приостановлено… по неизвестным причинам он не оформил в установленном законом порядке отсрочку", – говорится в сообщении.

Владимиру Балуху вручили повестку с "указанным сроком устранить нарушения по своим военно-учетным данным, после чего он вышел из здания ТЦК и СП".

В то же время, политик Владимир Арьев написал, что Балуха "били по голове в помещении ТЦК", а "потом всю ночь держали в наручниках".

Как сообщалось, в Киеве во время "мобилизации" мужчины полицейские зашипели прохожего перечным баллончиком. Инцидент произошел несколько дней назад.

20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
