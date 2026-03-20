В Киеве работники ТЦК избили ветерана и бывшего политзаключенного

Депутат Владимир Арьев заявил об избиении бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. В то же время в Киевском городском ТЦК и СП сообщили, что эта информация не соответствует действительности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП.

В ведомстве говорят, что Балух был доставлен в районный ТЦК как нарушитель военного учета.

"Права для отсрочки у него не было, не было забронировано и подлежало призыву на военную службу во время мобилизации. Гражданин был направлен для прохождения ВВК. Содействие со стороны военнообязанного процесса прохождения ВВК и уточнения данных не было, что увеличивало его время пребывания в ТЦК и СП. В дальнейшем прохождение им военно-врачебной комиссии было приостановлено… по неизвестным причинам он не оформил в установленном законом порядке отсрочку", – говорится в сообщении.

Владимиру Балуху вручили повестку с "указанным сроком устранить нарушения по своим военно-учетным данным, после чего он вышел из здания ТЦК и СП".

В то же время, политик Владимир Арьев написал, что Балуха "били по голове в помещении ТЦК", а "потом всю ночь держали в наручниках".

