В Черкасской области апелляционная инстанция оставила без изменений приговор суда первой инстанции, которым один из руководителей религиозного центра УПЦ был признан виновным в разжигании религиозной вражды и ненависти

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews .

"При участии прокуроров Черкасской областной прокуратуры и Черкасской окружной прокуратуры апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым один из руководителей религиозного центра УПЦ в Черкасской области был признан виновным в совершении умышленных действий, направленных на разжигание религиозной вражды и ненависти (ч. 1 ст. 161 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в январе 2024 года священнослужитель записал видеообращение с призывами к религиозной вражде и ненависти. Он выражал нетерпимость к верующим других религиозных организаций и оскорблял их убеждения.

Видеообращение было размещено в открытом доступе на интернет-ресурсах для неограниченного круга лиц, отметили в прокуратуре.

В феврале 2026 года приговором Приднепровского районного суда Черкасс обвиняемого признали виновным и назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

Во время апелляционного разбирательства суд отклонил доводы защиты и оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

Напомним, что Приднепровский районный суд Черкасс признал митрополита Черкасского и Каневского УПЦ МП Феодосия Снигирева виновным в разжигании религиозной вражды и оскорблении чувств граждан по их религиозным убеждениям.