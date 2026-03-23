UA | RU
UA | RU
23 березня 2026, 14:55

ТЦК відмовило у відстрочці: в Одесі суд встав на бік військовозобов'язаного

Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Одеський окружний адміністративний суд у справі щодо відстрочки від військової служби встав на бік військовозобов'язаного. Стали відомі деталі справи

Про це повідомляє "Судово-юридича газета", передає RegioNews.

Чоловік звернувся до ТЦК, щоб отримати відстрочку від служби через постійний догляд за дідом, який має інвалідність другої групи. Проте ТЦК відмовив, аргументуючи це тим, що в особи з інвалідністю є інші члени родини, які повинні здійснювати догляд.

Чоловік наполягав, що він єдиний може доглядати за дідом. Адже один із дітей діда сам має інвалідність, а другий є пенсіонером.

Суд зазначив, що особи з інвалідністю є непрацездатними. Тому об'єктивно вони не можуть забезпечувати догляд за особою з інвалідністю другої групи. Тож суд став на бік чоловіка і скасував рішення комісії ТЦК про відмову у відстрочці; зобов’язав відповідний орган надати позивачу відстрочку від призову за мобілізацією; стягнув із відповідача судові витрати.

Нагадаємо, раніше в Миколаєві правоохоронець за гроші звільняв мобілізованих із ТЦК. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ТЦК мобілізація суд Одеса
Всі новини »
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
Всі відео »
Всі публікації »
Віталій Портніков
Остап Дроздов
Валерій Пекар
Всі блоги »