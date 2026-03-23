ТЦК відмовило у відстрочці: в Одесі суд встав на бік військовозобов'язаного

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Судово-юридича газета", передає RegioNews.

Чоловік звернувся до ТЦК, щоб отримати відстрочку від служби через постійний догляд за дідом, який має інвалідність другої групи. Проте ТЦК відмовив, аргументуючи це тим, що в особи з інвалідністю є інші члени родини, які повинні здійснювати догляд.

Чоловік наполягав, що він єдиний може доглядати за дідом. Адже один із дітей діда сам має інвалідність, а другий є пенсіонером.

Суд зазначив, що особи з інвалідністю є непрацездатними. Тому об'єктивно вони не можуть забезпечувати догляд за особою з інвалідністю другої групи. Тож суд став на бік чоловіка і скасував рішення комісії ТЦК про відмову у відстрочці; зобов’язав відповідний орган надати позивачу відстрочку від призову за мобілізацією; стягнув із відповідача судові витрати.

