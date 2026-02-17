В Николаеве правоохранитель за деньги освобождал мобилизованных из ТЦК

Фото: ДБР

ДБР завершило досудебное расследование в отношении правоохранителя, который за деньги помогал военнообязанным избегать мобилизации

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Следствие установило, что к фигуранту обратился местный предприниматель с просьбой вернуть своего работника, которого после проверки документов доставили в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Правоохранитель пообещал за вознаграждение решить этот вопрос.

На следующий день он забрал мужчину из ТЦК под предлогом проведения "следственных действий" и договорился передать его предпринимателю на трассе Николаев – Киев за 2 тыс. долларов США.

Сотрудники ГБР задержали фигуранта во время получения средств.

Правоохранителя обвиняют:

в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины);

в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, мужчину задержали в сентябре 2025 года. По данным следствия, он использовал свои служебные связи, чтобы влиять на решение других должностных лиц.

Ранее сообщалось, что на Тернопольщине правоохранители задержали руководителя учебного заведения по подозрению в получении неправомерной выгоды. По данным следствия, он обещал за 500 долларов США оформить гражданину отсрочку от мобилизации путем зачисления его в колледж.