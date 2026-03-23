23 марта 2026, 13:41

Бригада "скорой" в заложниках: в Одессе мужчина угрожал медикам "отправкой на ноль"

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Одессе мужчина, прикрываясь статусом "военного", удерживал бригаду скорой помощи, угрожая врачам "немедленной отправкой на фронт" и самосудом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видання "Думська".

Инцидент произошел 22 марта, когда бригада №26 приехала на вызов женщине в критическом состоянии. Вместо оказания помощи мужчина заблокировал выход из квартиры и оказывал психологическое давление на фельдшера и врача.

По словам очевидцев, нападающий сознательно провоцировал конфликт и угрожал медикам, заявляя, что "отправит на ноль".

Медики успели подать сигнал тревоги диспетчерской службе. На место приехали патрульная полиция, служба охраны и специализированная психиатрическая бригада. Лишь после длительных переговоров мужчину удалось убедить открыть дверь и впустить спецбригаду. Медики не пострадали.

По данным издания, Нацполиция сообщила, что официальных обращений по поводу взятия кого-то в заложники не поступало.

Правовед Анастасия Кузнецова сообщила, что чаще всего такие инциденты квалифицируют как хулиганство или телесные повреждения. Законопроект №10221, предлагающий усилить уголовную ответственность за нападения на медиков и спасателей, с 2023 года находится в Раде, но до сих пор не принят.

Напомним, ранее в Киеве мужчина напал на медиков. Прохожая вызвала для него "скорую", но мужчина напал на женщину-парамедика, ударив ей кулаком в бедро и живот, после чего скрылся.

В Харьковской области осудили военнослужащего за убийство побратыма
20 марта 2026, 07:36
В Запорожье военный взорвал гранату у многоэтажки
17 марта 2026, 14:25
Забрал у государства почти миллион: во Львовской области военный подделал документы о боевом ранении
16 марта 2026, 20:50
Все новости »
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
В Днепропетровской области мужчины сделали бизнес не нелегального оружия
23 марта 2026, 14:35
Народная депутатка от "Слуги народа" Дарья Володина решила сложить мандат
23 марта 2026, 13:59
После обысков НАБУ мэр Луцка Полищук написал заявление о сложении полномочий
23 марта 2026, 13:28
Двойной теракт в Буче: задержан вероятный виновник – все детали
23 марта 2026, 13:00
Чай с наркотиками: в Запорожье разоблачили масштабный наркобизнес
23 марта 2026, 12:55
Новая профессия за государственный счет: как оформить ваучер в Хмельницкой области
23 марта 2026, 12:25
В ДТП на Закарпатье погибли два подростка: водитель получил 7 лет
23 марта 2026, 11:54
В Киевской области во время пожара погибли супруги
23 марта 2026, 11:41
Пробил крышу магазина и взорвался: детали инцидента в супермаркете Чернигова
23 марта 2026, 11:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Все публикации »
Виталий Портников
Остап Дроздов
Валерий Пекар
Все блоги »