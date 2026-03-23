Бригада "скорой" в заложниках: в Одессе мужчина угрожал медикам "отправкой на ноль"

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Одессе мужчина, прикрываясь статусом "военного", удерживал бригаду скорой помощи, угрожая врачам "немедленной отправкой на фронт" и самосудом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видання "Думська".

Инцидент произошел 22 марта, когда бригада №26 приехала на вызов женщине в критическом состоянии. Вместо оказания помощи мужчина заблокировал выход из квартиры и оказывал психологическое давление на фельдшера и врача.

По словам очевидцев, нападающий сознательно провоцировал конфликт и угрожал медикам, заявляя, что "отправит на ноль".

Медики успели подать сигнал тревоги диспетчерской службе. На место приехали патрульная полиция, служба охраны и специализированная психиатрическая бригада. Лишь после длительных переговоров мужчину удалось убедить открыть дверь и впустить спецбригаду. Медики не пострадали.

По данным издания, Нацполиция сообщила, что официальных обращений по поводу взятия кого-то в заложники не поступало.

Правовед Анастасия Кузнецова сообщила, что чаще всего такие инциденты квалифицируют как хулиганство или телесные повреждения. Законопроект №10221, предлагающий усилить уголовную ответственность за нападения на медиков и спасателей, с 2023 года находится в Раде, но до сих пор не принят.

Напомним, ранее в Киеве мужчина напал на медиков. Прохожая вызвала для него "скорую", но мужчина напал на женщину-парамедика, ударив ей кулаком в бедро и живот, после чего скрылся.