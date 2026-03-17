В Запорожье военный взорвал гранату у многоэтажки

Инцидент произошел 17 марта в Запорожье. Полицейским сообщили о подозрительном мужчине с гранатой

На месте полицейские увидели мужчину с предметом, похожим на гранату. Он никому не угрожал, но отказывался возложить предмет на землю.

После переговоров с полицией мужчина привел в действие боеприпас на бросил его себе под ноги. В результате взрыва у него осколочные ранения. Правоохранители предоставили ему первую медицинскую помощь.

Также в результате взрыва в квартирах на первом этаже выбиты окна. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Мужчина оказался 47-летним военным. Его мотивы пока неизвестны. Решается вопрос о его задержании.

