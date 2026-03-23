Бригада "швидкої" у заручниках: в Одесі чоловік погрожував медикам "відправкою на нуль"

В Одесі чоловік прикриваючись статусом "військового" утримував бригаду швидкої допомоги, погрожуючи лікарям "негайним відправленням на фронт" та самосудом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Думська".

Інцидент стався 22 березня, коли бригада №26 приїхала на виклик до жінки у критичному стані. Замість надання допомоги чоловік заблокував вихід із квартири і чинив психологічний тиск на фельдшера та лікаря.

За словами очевидців, нападник свідомо провокував конфлікт і погрожував медикам, заявляючи, що "відправить на нуль".

Медики встигли подати сигнал тривоги диспетчерській службі. На місце прибули патрульна поліція, служба охорони та спеціалізована психіатрична бригада. Лише після тривалих переговорів чоловіка вдалося переконати відчинити двері та впустити спецбригаду. Медики не постраждали.

За даними видання, Нацполіція повідомила, що офіційних звернень щодо взяття когось у заручники не надходило.

Правознавець Анастасія Кузнєцова повідомила, що найчастіше такі інциденти кваліфікують як хуліганство або тілесні ушкодження. Законопроєкт №10221, який пропонує посилити кримінальну відповідальність за напади на медиків та рятувальників, з 2023 року перебуває у Раді, але досі не ухвалений.

