Бригада "швидкої" у заручниках: в Одесі чоловік погрожував медикам "відправкою на нуль"
Чай з наркотиками: на Запоріжжі викрили масштабний наркобізнес
Пробив дах магазину і вибухнув: деталі інциденту в супермаркеті Чернігова
23 березня 2026

Бригада "швидкої" у заручниках: в Одесі чоловік погрожував медикам "відправкою на нуль"

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Одесі чоловік прикриваючись статусом "військового" утримував бригаду швидкої допомоги, погрожуючи лікарям "негайним відправленням на фронт" та самосудом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Думська".

Інцидент стався 22 березня, коли бригада №26 приїхала на виклик до жінки у критичному стані. Замість надання допомоги чоловік заблокував вихід із квартири і чинив психологічний тиск на фельдшера та лікаря.

За словами очевидців, нападник свідомо провокував конфлікт і погрожував медикам, заявляючи, що "відправить на нуль".

Медики встигли подати сигнал тривоги диспетчерській службі. На місце прибули патрульна поліція, служба охорони та спеціалізована психіатрична бригада. Лише після тривалих переговорів чоловіка вдалося переконати відчинити двері та впустити спецбригаду. Медики не постраждали.

За даними видання, Нацполіція повідомила, що офіційних звернень щодо взяття когось у заручники не надходило.

Правознавець Анастасія Кузнєцова повідомила, що найчастіше такі інциденти кваліфікують як хуліганство або тілесні ушкодження. Законопроєкт №10221, який пропонує посилити кримінальну відповідальність за напади на медиків та рятувальників, з 2023 року перебуває у Раді, але досі не ухвалений.

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік напав на медиків. Перехожа викликала для нього "швидку", але чоловік напав на жінку-парамедика, вдаривши їй кулаком у стегно й живіт, після чого втік.

23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
