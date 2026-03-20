В Чугуеве суд вынес приговор военнослужащему, который до смерти забил своего побратыма

Об этом пишет "Думка" со ссылкой на приговор суда, передает RegioNews.

Инцидент произошел ночью 1 октября 2025 года. Между обвиняемым и его побратымом, с которым раньше были неприязненные отношения, возникла ссора из-за якобы кражи телефона.

Во время конфликта военный повалил пострадавшего на пол и стал бить руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм мужчина умер на месте.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал вину, искренне раскаялся и активно содействовал следствию. Дочь погибшего, ранее не поддерживавшая контакт с отцом, гражданского иска не подавала и не имеет претензий к обвиняемому.

Суд назначил мужчине наказание в размере 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Срок отбывания начинается с момента задержания.

