20 марта 2026, 07:36

В Харьковской области осудили военнослужащего за убийство побратыма

В Чугуеве суд вынес приговор военнослужащему, который до смерти забил своего побратыма

Об этом пишет "Думка" со ссылкой на приговор суда, передает RegioNews.

Инцидент произошел ночью 1 октября 2025 года. Между обвиняемым и его побратымом, с которым раньше были неприязненные отношения, возникла ссора из-за якобы кражи телефона.

Во время конфликта военный повалил пострадавшего на пол и стал бить руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм мужчина умер на месте.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал вину, искренне раскаялся и активно содействовал следствию. Дочь погибшего, ранее не поддерживавшая контакт с отцом, гражданского иска не подавала и не имеет претензий к обвиняемому.

Суд назначил мужчине наказание в размере 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Срок отбывания начинается с момента задержания.

Напомним, во Львове суд постановил заключить под стражу на 60 дней военнослужащего Военно-медицинского клинического центра Западного региона. Его подозревают в хулиганстве с использованием огнестрельного оружия, что предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

