Российские войска попали в гражданское судно в Черном море: есть пострадавшие
Вечером 4 марта в акватории Черного моря БпЛА попал в гражданское судно под флагом Панамы, выходившее из порта Черноморск
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
По его словам, судно перевозило кукурузу.
В результате атаки ранены несколько членов экипажа.
На месте оперативно проведены мероприятия по оказанию помощи и эвакуации пострадавших.
Напомним, ночью 5 марта враг снова атаковал юг Одесщины беспилотниками. Под ударом оказалось побережье Белгород-Днестровского района. В результате атаки возник пожар на территории бездействующей базы отдыха. Огонь охватил деревянные дома на общей площади 250 кв.
