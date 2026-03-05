Российские войска попали в гражданское судно в Черном море: есть пострадавшие

Иллюстративное фото: DR

Вечером 4 марта в акватории Черного моря БпЛА попал в гражданское судно под флагом Панамы, выходившее из порта Черноморск

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

По его словам, судно перевозило кукурузу.

В результате атаки ранены несколько членов экипажа.

На месте оперативно проведены мероприятия по оказанию помощи и эвакуации пострадавших.

Напомним, ночью 5 марта враг снова атаковал юг Одесщины беспилотниками. Под ударом оказалось побережье Белгород-Днестровского района. В результате атаки возник пожар на территории бездействующей базы отдыха. Огонь охватил деревянные дома на общей площади 250 кв.